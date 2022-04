12.05 - domenica 03 aprile 2022

Linea Bianca. St 2021/22 – Vipiteno – 02/04/2022. La città più a nord d’Italia: appuntamento di Linea Bianca a Vipiteno, in Trentino Alto Adige. Quota 2.192 metri sul livello del mare: in cima al Sasso di Mareta, nelle Alpi dello Stubai, con una guida alpina, forti emozioni per il nostro conduttore e Lino Zani. Sciare in città a due passi dal centro storico.

LINK VIDEO