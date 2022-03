RAI 1 – “ LINEA BIANCA “ * MARCHE: « UN VIAGGIO SUI MONTI SIBILLINI, UN’OCCASIONE UNICA PER RIVIVERE IL FASCINO DEL TEMPO PASSATO »

11.47 - venerdì 4 marzo 2022

Un viaggio sui monti Sibillini, nelle Marche, un’occasione unica per rivivere il fascino del tempo passato e scoprire i tesori che l’uomo ha saputo preservare nei secoli. Lo percorre “Linea Bianca”, in onda sabato 5 marzo alle 15.20 su Rai 1, con Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi.

Si parte da quota 2.476 metri sul livello del mare, in cima al monte Vettore, la montagna più alta dei Monti Sibillini, in compagnia di una guida alpina con Lino Zani. Si passa, poi, su sentieri e strade tra i boschi, meravigliosi percorsi dove poter assaporare momenti di libertà e divertimento: nella città di Amandola, sotto i monti Sibillini, la magia dell’esplorazione del territorio in bicicletta. Spazio anche a un tesoro dimenticato: al confine tra Abruzzo e Marche, il fascino di Castel Trosino, delizioso borgo ricco di storia ed una preziosa testimonianza del passato, quella della Necropoli Longobarda, scoperta nel 1893.

E ancora, un autentico gioiello di concezione barocca, Offida, uno trai borghi più belli d’Italia, famoso per l’arte del merletto al tombolo, per il carnevale, e per la bellezza del Teatro del Serpente Aureo, “la bomboniera” del Piceno.

Sempre in zona c’è Venarotta, che – tra ricami e preziose stoffe – ha saputo imporsi sul mercato internazionale, mentre per “gustare” il territorio si va a

a Castignano, in un antico e caratteristico casale risalente al XVIII secolo, con la signora Carla, il calore di un’ospitalità e di un’accoglienza come quelle di una volta.

Ultima tappa, Ascoli: qui, su una parete di falesia, con i ragazzi dell’associazione sportiva “Anime Verticali”, si va alla scoperta del mondo dell’arrampicata, sport che negli ultimi anni ha registrato, tra grandi e piccoli, una crescita esponenziale.