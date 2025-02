RAI 1 * “LINEA BIANCA”: «IN VIAGGIO NEL CANTONE VALLESE, IN SVIZZERA, SABATO 15 FEBBRAIO ALLE 11.25»

10.16 - venerdì 14 febbraio 2025

“Linea Bianca” in viaggio nel Cantone Vallese, in Svizzera. “Il Cervino, il Gigante dei Confini”: il prossimo appuntamento di “Linea Bianca”, condotto da Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi, con Lino Zani, in onda sabato 15 febbraio alle 11.25 su Rai 1, sarà un viaggio nel Cantone Vallese, in Svizzera.

La più bella vista sul Cervino: la puntata si apre dopo un incredibile tratto a bordo di un trenino a cremagliera che si inerpica sino alla quota di 3.089 metri sul livello del mare, su una terrazza naturale, circondati da ben 29 vette che superano i 4000 metri.

Il più alto collegamento transalpino in funivia: tra Zermatt e Cervinia, la realizzazione di un ambizioso e grande progetto, quello di completare, anche con un semplice abbigliamento per passeggiate in montagna, il giro tra Italia e Svizzera.

Un isolamento “privilegiato”: a quota 2000 metri, su una soleggiata terrazza affacciata sulla valle del Rodano, storie, vita quotidiana e personaggi di Bettmeralp, caratteristico borgo di montagna accessibile unicamente in teleferica.

Un eloquente simbolo del cambiamento climatico: sulla cresta di Eggishorn, un interessante focus sollo stato di salute di sua “maestà” il ghiacciaio dell’Aletsch, il più grande d’Europa, che, con i suoi crepacci e le sue fenditure, racconta la storia di un ambiente in continuo cambiamento, plasmato dal tempo e dalle stagioni.

Ricette della tradizione: a Zermatt, in un piccolo caseificio, la lavorazione del famoso formaggio svizzero e, in un suggestivo chalet di montagna, con Giovanni, preziosi consigli per la preparazione della raclette.