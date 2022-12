RAI 1 – “ LINEA BIANCA ” * « GLI AUGURI DI BUON ANNO DALLA VAL PUSTERIA, IN ALTO ADIGE »

16.36 - venerdì 30 dicembre 2022

Folklore, sport e sostenibilità. La puntata del 31 dicembre di “Linea Bianca”, in onda su Rai 1 alle ore 14, farà gli auguri di Buon Anno dalla Val Pusteria, in Alto Adige. Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi, con Lino Zani, saranno a Dobbiaco, San Candido e Sesto, per portare nelle case dei telespettatori l’allegria e le luci delle tradizioni natalizie in alta montagna. Nel comprensorio sciistico della Val Pusteria, si passerà dalla storica sfilata dei Krampus, i rumorosi diavoli scacciati da Babbo Natale per simboleggiare la vittoria del bene sul male, alla fiaccolata notturna con i maestri di sci, che avrà come portabandiera un maestro di 84 anni. Si passerà dalla tipica lavorazione della lana allo spettacolo del volo in parapendio sulle valli delle Dolomiti.

Come sempre “Linea Bianca” si interessa anche ai temi della sostenibilità e dell’ambiente, visitando strutture autosufficienti a livello energetico, e mostrando la bellezza del lago di Dobbiaco, una delle ultime zone umide delle Dolomiti. Non mancheranno le storie: quella di una campionessa internazionale di Biathlon, che ora fa gare di equitazione, e quella di due giovani fotografi innamorati della montagna, che scalano vette e dormono in quota per cogliere il momento più bello. Lino Zani in questa puntata imparerà a fare lo stalliere e a condurre i turisti sulla slitta trainata dai cavalli.