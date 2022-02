RAI 1 – “ LINEA BIANCA “ * « DALLE GUGLIE DELLE DOLOMITI DI BRENTA ALLE ABETAIE DEL MONTE PAGANELLA (TRENTINO), IN ONDA SABATO 12 FEBBRAIO ALLE 15.20 »

11:38 - 11/02/2022

Dalle guglie delle Dolomiti di Brenta alle abetaie del Monte Paganella: Linea Bianca, in onda sabato 12 febbraio alle 15.20 su Rai1, con Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi, propone un viaggio ad Andalo, in Trentino Alto Adige. Si parte da quota 3.000 metri sul livello del mare: in vetta alla Torre di Brenta, la cima più alta della Catena degli Sfulmini, con Franco Nicolini, rifugista e guida alpina e Lino Zani. Una superficie di oltre 7000 metri quadrati, un habitat naturale perfettamente ricostruito, diversi esemplari di orsi, lupi e linci: in località Albarè – Plan della Fontana, alla scoperta dei grandi carnivori alpini nel parco Parco Faunistico Spormaggiore, fondato nel 1994.

Una meravigliosa alba sulle Dolomiti del Brenta: su cima Paganella, in un caratteristico rifugio, con i maestri di sci, una gustosa e sostanziosa colazione di “montagna” per prepararsi alla giornata. Acque limpidissime, pulite e fredde tutto l’anno con temperature che variano dai 5°C invernali, ai 7°C estivi, ideali per l’allevamento dei pesci: al cospetto delle Dolomiti del Brenta, lungo le sponde del Rio Massò, la riproduzione del salmerino alpino, specie considerata sino a poco tempo fa in rischio di estinzione. Adrenalina pura: nel lago Fedaia, con il nucleo sommozzatori della Polizia, un’impegnativa prova di coraggio per Massimiliano Ossini che si cimenta in un’immersione sotto i ghiacci. Dalla lavorazione del feltro alla scultura del legno, alla produzione della ciuiga, prelibato piatto della tradizione locale, inventato da un macellaio nel 1875: a San Lorenzo in Banale, storia, curiosità ed “eccellenze” di uno dei borghi più belli d’Italia, incastonato tra le Dolomiti trentine.