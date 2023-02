RAI 1 – “ LINEA BIANCA “ * ABRUZZO: « VIAGGIO NEI TERRITORI DI OVINDOLI, ROCCA DI MEZZO E ROCCA DI CAMBIO (25/2) »

14.09 - venerdì 24 febbraio 2023

Un cammino dell’anima: “Linea Bianca”, con Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi, in onda sabato 25 febbraio, alle 15.00 su Rai 1 e Rai Italia, propone un viaggio nei territori di Ovindoli, Rocca di Mezzo e Rocca di Cambio, in Abruzzo. Si comincia con Ossini e Lino Zani a ridosso del monte Magnola, con il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, tra vette innevate, sentieri da esplorare, spettacolari altopiani. Si passa, poi, a un canyon naturale: passeggiando a cavallo, nel cuore del Parco Sirente Velino, la magia e la bellezza della Val d’Arano, detta anche “valle sospesa”, perché formatasi da un corso d’acqua che sfocia all’improvviso in un bacino principale. Protagonisti anche gli animali: a Santa Iona si va alla scoperta di una pregevole razza tutta italiana, quella del pastore maremmano abruzzese, fondamentale per tutelare il lavoro degli allevatori, sensibili all’importanza di una pacifica coesistenza con il lupo.

E ancora, sette impianti di risalita, 20 chilometri di piste: con i maestri di sci, l’offerta e le potenzialità del comprensorio sciistico Monte Magnola – Ovindoli.

Sui Piani di Pezza, con uno psicoterapeuta, invece, un approfondimento sull’inevitabile impatto del cambiamento climatico sulla salute mentale, cresciuto enormemente nell’ultimo decennio. Riconoscere le orme dei grandi predatori, seguirne gli spostamenti con i radio collari, imparare a posizionare una foto-trappola, la gestione dei cani antiveleno: in Val Fondillo, nel Parco Nazionale D’Abruzzo Lazio e Molise, Lino si cimenta in uno dei mestieri di montagna più a contatto con la natura, quello del guardiaparco. La profondità del pianeta alla nostra portata: in un susseguirsi di laghetti, rapide e cascate, alte anche 20 metri, a San Demetrio ne’ Vestini, lo strabiliante spettacolo del complesso carsico delle grotte di Stiffe.