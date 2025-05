RAI 1 * “LE STAGIONI DELL’AMORE” – 3/5 (14.00): «DINO ALLA RICERCA DELL’AMORE, INCONTRA PATRIZIA – MAURA – ANNA PER NUOVE POSSIBILITÀ DI VITA»

11.20 - sabato 3 maggio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Le Stagioni dell’Amore” torna con una nuova puntata sabato 3 maggio, alle ore 14.00 su Rai 1.

Il protagonista di questo episodio è Dino, 68 anni, architetto per interni di Torino.

Dopo una sola, grande storia d’amore nella sua vita, Dino non ha mai smesso di credere nell’anima gemella e oggi sente che è arrivato il momento giusto per rimettersi in gioco.

Attraverso gli avatar, Dino avrà la possibilità di conoscere tre donne single, tutte con storie e caratteri molto diversi.

La prima è Patrizia, 65 anni, lavora presso un’ambasciata a Roma e porta con sé l’esperienza di un matrimonio finito, ma anche una grande voglia di ricominciare.

La seconda è Maura, 68 anni, viene da Bologna ed è già stata sposata due volte: una donna che non ha mai smesso di cercare il vero amore, con il cuore ancora aperto a nuove possibilità.

Infine c’è Anna, 63 anni, avvocata penalista di Roma, madre di due figlie ormai adulte.

Forte e determinata, Anna è pronta a mostrare anche il suo lato più romantico.

Dino dovrà lasciarsi guidare dalle sensazioni, dai sorrisi e dai racconti per decidere chi delle tre incontrare dal vivo.

E solo allora si scoprirà se sarà davvero il momento giusto per un nuovo inizio a due.

“Le stagioni dell’Amore” è un format italiano originale Blu Yazmine, lanciato sul mercato internazionale, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Blu Yazmine.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)