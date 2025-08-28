RAI 1 * “LE MIE RAGAZZE DI CARTA” – 29/08 (21.30) : «LA STORIA DI TIBERIO CHE DALLA CAMPAGNA ARRIVA A TREVISO NEGLI ANNI SETTANTA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Treviso, fine anni Settanta: dalla campagna arriva Tiberio, con la sua famiglia.
Tra le novità della vita cittadina il ragazzino si imbatte in un mondo femminile potente e seduttivo.
Una storia al centro del film di Luca Lucini “Le mie ragazze di carta”, in onda venerdì 29 agosto, alle 21.30, in prima visione su Rai 1.
Tra gli interpreti, Maya Sansa, Andrea Pennacchi, Alvise Marescalchi, Neri Marcoré.
Il ragazzino si prende una cotta per una star del cinema a luci rosse e comincia a collezionare segretamente ritagli di riviste per adulti.
Una coetanea, la passione per il rugby e un sacerdote comprensivo lo aiuteranno a passare dall’adolescenza alla pubertà.
Film poetico e ben realizzato: Lucini conferma il suo talento nel difficile compito di dirigere i piccoli, aiutato dalla bravura del giovane Marescalchi e da un cast di prim’ordine, con Marcoré inedito nei panni del prete capellone.
