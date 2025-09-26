RAI 1 * “LA RICETTA DELLA FELICITÀ” – 26/09 (21.00) : «ESORDIO DA 3 MILIONI DI SPETTATORI E 19% DI SHARE, SUCCESSO TRA I GIOVANI CON PUNTE DEL 25%» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

14.50 - venerdì 26 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“”‘La ricetta della felicità’ conquista il grande pubblico di Rai 1 fin dalla prima serata: oltre 3 milioni di spettatori e il 19% di share premiano un esordio che celebra un racconto originale, emozionante e popolare.

Una storia di rinascita al femminile che ha saputo parlare a tutti, con ascolti particolarmente significativi tra i più giovani: 25% nel target uomini 15-24 e 23,6% tra le donne 23-34”. Così la direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, commenta il successo d’ascolto della prima puntata della nuova serie, in onda ieri sera su Rai 1.

“Questo risultato – prosegue Ammirati – è motivo di grande soddisfazione e lo condivido con tutta la squadra: la struttura editoriale di Rai Fiction, la produzione Stand by me, le protagoniste Cristiana Capotondi e Lucia Mascino e il regista Giacomo Campiotti”.”

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)