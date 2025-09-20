RAI 1 * “LA GUERRA DAL BASSO” – 21/09 (23.50) : «I BAMBINI VITTIME DEI CONFLITTI MONDIALI, LE TESTIMONIANZE DI 473 MILIONI DI MINORI IN ZONE DI GUERRA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.50 - sabato 20 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Sono i bambini i protagonisti di Speciale Tg1 “La guerra dal basso”, in onda domenica 21 settembre alle 23.50 su Rai 1.

Sono loro ad avere affidato all’autrice Maria Grazia Mazzola le proprie storie e i drammi vissuti. Più di 473 milioni di minori vivono in zone di guerra nel mondo, sono 56 i conflitti sparsi nel pianeta, 92 i Paesi coinvolti.

A Speciale Tg1 le testimonianze delle madri, dei padri, dei bambini ammalati, feriti, che fuggono tra le bombe. E, per la prima volta, la testimonianza del cardinale Matteo Maria Zuppi, Presidente della Cei, mediatore del Vaticano tra Mosca e Kiev per il rilascio dei bambini ucraini rapiti.

Maria Grazia Mazzola ha incontrato cento bambini ucraini nella colonia estiva della Caritas in Campania, con gli operatori e le accompagnatrici. Oltre 3 milioni e mezzo di bambini in Ucraina vivono privi di servizi e di adeguata alimentazione e istruzione. Da quel 24 febbraio 2022, quando la Russia attaccò l’Ucraina, i morti tra i civili sono migliaia: scarne cifre provvisorie, che le cronache di ogni giorno vedono in costante crescita, assieme a quelle incalcolabili di vite per sempre compromesse anche tra i sopravvissuti di una guerra di cui non si vede la fine.

In Medio Oriente, la strage di Hamas del 7 ottobre 2023, ha provocato 1400 vittime e 250 ostaggi, tra loro bambini, mamme, famiglie intere spezzate. A Gaza, sono oltre 200 mila i civili colpiti – come ha affermato Herzi Halevi, ex comandante dell’esercito israeliano – tra vittime e feriti dai bombardamenti israeliani; difficile dire quanti minori siano morti per malnutrizione, o per malattie impossibili da curare negli ospedali rimasti in piedi della Striscia. Più di 50 mila bambini palestinesi sono stati uccisi, feriti o mutilati, mentre gli sfollati anche da Gaza City, non sanno più dove rifugiarsi. L’Onu denuncia il genocidio in atto e la carestia “provocata dall’uomo”.

Aumentano le spese militari delle nazioni – un business di oltre 600 miliardi di dollari – ma si tagliano i finanziamenti umanitari. Le interviste al Direttore della Caritas Italia don Marco Pagniello, al professore universitario Roberto Mancini, a Maria Quinto responsabile dei corridoi umanitari di Sant’Egidio.

Dove fuggiranno 122 milioni di profughi, in cammino nel mondo per guerre, persecuzioni, cambiatici climatici? La denuncia del portavoce Unicef Italia Andrea Iacomini: “Stiamo tornando indietro – dice – i tagli umanitari provocheranno altri milioni di vittime tra i bambini per malnutrizione e malattie”. “Violata la Convenzione mondiale dei diritti dei minori dell’89 – denuncia il diplomatico Vittorio Sandalli -violato ripetutamente il diritto internazionale”. Della violenza dei terroristi islamici in Africa sui bambini e le madri, la testimonianza di Alessandra Morelli, per trent’anni nell’Unhcr, mentre Alganesh Fessaha, presidentessa della Gandhi Charity, racconta come ha liberato nel Sinai migliaia di profughi dalle mani dei trafficanti.

Lo Speciale Tg 1 è realizzato con il montaggio di Roberto Salvi e le ricerche di Giovanna Crispino.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)