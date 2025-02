RAI 1 * “IMMA TATARANNI”: «A PARTIRE DA DOMENICA 23 FEBBRAIO IN PRIMA SERATA, TRA CRISI SENTIMENTALE E INDAGINI»

14.27 - giovedì 20 febbraio 2025

Arriva la quarta stagione di “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore”, serie tv in quattro puntate, prodotta da Rai Fiction, IBC Movie e Rai Com, con il contributo della Regione Basilicata e il sostegno della Lucana Film Commission. Il personaggio, interpretato da Vanessa Scalera e nato dalla penna di Mariolina Venezia – che partecipa all’adattamento televisivo dei suoi fortunati romanzi – risolve i casi più intricati grazie a una prodigiosa memoria e un forte senso di giustizia. A scrivere la serie, confermando nella nuova stagione la sorprendente schiettezza, il temperamento impetuoso e l’indagare senza tregua del sostituto procuratore della Repubblica Imma Tataranni, sono Salvatore De Mola, Michele Pellegrini, Pier Paolo Piciarelli, Pierpaolo Pirone e Filippo Gili.

A partire da domenica 23 febbraio in prima serata su Rai 1, si conferma il cast che ha determinato il successo delle precedenti stagioni: Massimiliano Gallo (nel ruolo del marito di Imma, Pietro De Ruggeri), Alessio Lapice (nel ruolo del maresciallo Ippazio Calogiuri) e Barbara Ronchi (che interpreta la cancelliera Diana De Santis); e ancora Carlo Buccirosso nei panni del procuratore capo Alessandro Vitali e Cesare Bocci in quelli del pregiudicato Saverio Romaniello. I nuovi episodi alternano le indagini sui singoli casi con le vicende umane e familiari di Imma Tataranni, una donna professionalmente incorruttibile, implacabile, dissacrante, ma di grande umanità e graffiante ironia, di cui ormai si conoscono i valori, il senso di giustizia, il bisogno di verità, ma anche i conflitti interni, i desideri nascosti e le fragilità.

Nella terza stagione, una profonda distanza ha diviso Imma dal marito Pietro, colpevole di essersi lasciato conquistare dall’adrenalinica voglia di vivere di Sara, giovane tragicamente uccisa dal cugino e di cui proprio Pietro è stato il primo sospettato. A causa di questa vicenda, Imma vive un momento di forte delusione e finisce tra le braccia del maresciallo Calogiuri.

La quarta stagione riprende il filo del racconto proprio dalla crisi del matrimonio di Imma e Pietro che, al di là dell’immutato affetto per la figlia Valentina (Alice Azzariti), sono chiamati a capire cosa provano l’una per l’altro e a decidere se proseguire la loro vita insieme o separarsi. Da un lato Imma cerca di approfondire le ragioni dell’attrazione che ha sempre provato per il maresciallo Calogiuri, per capire cosa rappresenta davvero e come abbia potuto convivere questa attrazione con il legame che tuttora la unisce a Pietro. Sicura e determinata nel lavoro, si scopre impreparata nella gestione del trambusto sentimentale che sta vivendo, pur convinta che possa essere un’opportunità per conoscersi meglio. Pietro, dall’altra parte, elabora il lutto per la morte violenta di Sara, cerca di affrancarsi da Imma, si cimenta nell’emancipazione dalla madre, la signora De Ruggeri (Dora Romano) e viene sostenuto in questo percorso dall’incontro stimolante con l’istrionico scrittore Vasco Parisi (Tommaso Ragno).

In procura, con la passione di sempre e con l’aiuto di Diana – cancelliera e amica insostituibile che ambisce a diventare giudice di pace – Imma porta avanti le sue indagini col memorabile piglio e con gli inevitabili scontri che caratterizzano da sempre il rapporto col procuratore capo Vitali. Calogiuri in questa stagione non può sempre affiancarla perché occupato nella cattura del pericoloso boss Cenzino Latronico (Nello Mascia), il mandante dell’agguato a Romaniello in cui il maresciallo ha rischiato di morire. E sarà questa operazione sotto copertura a decidere il suo futuro a Matera – che con altri luoghi del territorio lucano, da Metaponto a Irsina, resta scenografia insostituibile – e al fianco della Tataranni.