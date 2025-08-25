RAI 1 * “IL SEGRETO DI ISABELLE” (21.30) : «LA MINISERIE FRANCESE CON ODILE VUILLEMIN DEBUTTA SU RAI 1, UN THRILLER PSICOLOGICO TRA DUE DONNE NELL’INDAGINE SU UN OMICIDIO AD AIX-EN-PROVENCE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

18.36 - lunedì 25 agosto 2025

Una miniserie francese liberamente ispirata a una storia vera: è “Il segreto di Isabelle” di Philippe Dajoux, in prima visione assoluta martedì 26 e mercoledì 27 agosto alle 21.30 su Rai 1.

Ad Aix-en-Provence, in un’auto bruciata, viene rinvenuto il cadavere carbonizzato di Pascal Dubreuil.

Le indagini coinvolgono la moglie Isabelle, una donna dal fascino ambiguo, i figli Louise e Jérémy, nonché l’ex marito della donna.

Chi è la bella e flemmatica Isabelle? Un’assassina o una moglie e madre premurosa?

È quello che vuole scoprire il capitano della Gendarmerie Mathilde Delboscq, che sta investigando sulla morte del marito di Isabelle.

È l’inizio di un serrato confronto psicologico tra due donne, di un’inchiesta che per trovare la luce deve scandagliare il passato misterioso di una donna dal destino unico.

Riuscirà la determinata Mathilde, segnata da un passato familiare doloroso, a far crollare la tenace Isabelle, capace di seminare dubbi e comprendere i sentimenti degli altri?

L’enigmatica vedova, dai magnifici occhi azzurri e dal sorriso ironico, in grado di sedurre e manipolare i suoi interlocutori è interpretata da Odile Vuillemin.

Nel cast anche Joyce Bibring, Malik Elakehal El Miliani, Vincent Jouan, Yann Sundberg, Laurent Gamelon, Cyril Lecomte.

