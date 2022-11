10.53 - domenica 13 novembre 2022

Il Provinciale. Genova, di creuza in creuza. Un viaggio ligure, dai monti al mare, passando dal cuore di una città “verticale”: Genova. Eccezionalmente, il Provinciale, in questa puntata, in onda sabato 12 novembre alle 11.25 su Rai1 e domenica 13 alle 14.00 su Rai 2 con contenuti extra, non racconterà un territorio sconosciuto immerso in una natura selvaggia ma una..

