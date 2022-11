10.03 - giovedì 10 novembre 2022

Il paradiso delle signore. St 7 Ep 43 – Episodio 43. Marco racconta ad Adelaide che Tancredi sta facendo di tutto per boicottarlo e la zia si prodiga per organizzargli nuovi colloqui. Elvira ha un’idea per tentare di risollevare il morale di Salvo ma lui non la prende bene e, inspiegabilmente, tratta male la povera ragazza. Vito prepara la..

LINK VIDEO