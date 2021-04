RAI 1 – “ IL PARADISO DELLE SIGNORE “ * EP 131 PUNTATA DEL 19 APRILE 2021, « IRENE SI SENTE IN COLPA NEI CONFRONTI DI MARIA » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

Il paradiso delle signore. St 5 Ep 131 – Episodio 131. Irene si sente in colpa nei confronti di Maria, ma non le dice del bacio scambiato con Rocco. Marta ha un confronto aperto con Beatrice, che sembra essersi messa da parte definitivamente. Soddisfatto della serata al Circolo, Alan Sterling, l’ex capo newyorkese di Marta, chiede a Dante di organizzare un incontro con la giovane Guarnieri e Vittorio per una proposta molto allettante da fare a entrambi, prima di partire. Intanto le accuse di Cosimo a Umberto sono finite anche su un giornale e Adelaide è sempre più in ansia.

