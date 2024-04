RAI 1 – “ IL CLANDESTINO “ * 22 APRILE 2024 « TRAVAGLIA È CHIAMATO AD AIUTARE DUE BAMBINE ROM / SANTIAGO PARTECIPA AD UNA RISSA » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

10.03 - martedì 23 aprile 2024

St 1 Ep 5 – Il processo. Travaglia è chiamato ad aiutare due bambine rom: il fratello è accusato di non aver soccorso un amico durante un furto. Intanto Luca si allontana da Carolina ma il destino ha in serbo altro.

Il clandestinoSt 1 Ep 6 – Barrio corvetto. Il giovane Santiago partecipa ad una rissa in cui un ragazzo è gravemente ferito. Travaglia è chiamato dai genitori, increduli, per far chiarezza. Ma nuove grane per Luca sono all’orizzonte.