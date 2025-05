RAI 1 * “IL CAFFÈ” – 11/5 (06.10): «IL PRIMO OSPITE DI PINO STRABIOLI SARÀ L’IMPRENDITORE VINCENZO NOVARI, AUTORE DEL LIBRO “NON SO SE CE LA FAI”» »

17.30 - venerdì 9 maggio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il primo ospite di Pino Strabioli nella puntata de “Il Caffè” in onda domenica 11 maggio alle 6.10 su Rai 1, sarà l’imprenditore Vincenzo Novari, autore del libro “Non so se ce la fai”.

Una storia ambientata nella Genova degli anni Ottanta con protagonista un giovane ragazzo che si affaccia al mondo del lavoro, con una laurea brillante in economia e una tesi innovativa sull’introduzione dei computer nelle aziende italiane.

In studio anche la scrittrice Loredana Lipperini, che ha curato il libro “Le parole sono uno sciame d’api. La violenza contro le donne: una questione culturale”: una preziosa antologia per illuminare una faccia nuova e complementare del femminicidio.

Una polifonia di voci per riconoscere che la violenza sulle donne non riguarda il singolo ma affonda le radici nella cultura, nella storia, nell’arte, nella società tutta.

Infine, il teatro con Giorgio Lupano, Rocio Muñoz Morales e Gabriele Pignotta, protagonisti di “Contrazioni pericolose”.

Un esilarante commedia che fa tanto ridere, tanto emozionare ma anche riflettere sui nostri limiti, pesantezze e fragilità e che invita ad affrontare la vita con maggior sforzo.

“Il Caffè” è in replica sempre domenica all’1.45 su Rai1 e sabato 17 maggio alle 8.00 su Rai5 (canale 23 digitale terrestre).

Per non perdere neanche una puntata, l’appuntamento è su Rai Play e in podcast su Rai Play Sound.

“Il Caffè” è un programma prodotto da Rai Cultura, scritto da Pino Strabioli e Luca Giudice.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)