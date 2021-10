RAI 1 – “ I BASTARDI DI PIZZOFALCONE “ * TERZO APPUNTAMENTO: « NELL’EPISODIO DAL TITOLO “ROSE” UNO DEI COLLEGHI DOVRÀ FARE I CONTI CON I DEMONI DEL PASSATO »

Terzo appuntamento con la serie “I bastardi di Pizzofalcone”, in onda su Rai1 domenica 3 ottobre alle 21.25, diretta da Monica Vullo con Alessandro Gassmann, Carolina Crescentini, Antonio Folletto, Tosca d’Aquino, Massimiliano Gallo.

Nell’episodio dal titolo “Rose”, coinvolto in un efferato omicidio, uno dei Bastardi dovrà fare i conti con i demoni del suo passato. Senza la possibilità di chiedere aiuto ai suoi amici e colleghi, dal momento che nemmeno lui sa se è o no colpevole dell’omicidio…