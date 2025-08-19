Popular tags: featured 20
Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

RAI 1 * “HO FATTO 13! – I FESTIVAL DI PIPPO BAUDO” – 20/08 (21.30) : «UN OMAGGIO AL RE INDISCUSSO DELLA KERMESSE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

16.24 - martedì 19 agosto 2025

Un omaggio al Re indiscusso del Festival.

“Ho fatto 13! – I Festival di Pippo Baudo” è la proposta di prima serata della direzione Intrattenimento Prime Time per celebrare, con una puntata speciale in onda su Rai 1 mercoledì 20 agosto alle 21.30, Pippo Baudo e i suoi 13 Festival di Sanremo, consacrandolo come il conduttore più iconico della kermesse.

Attraverso immagini d’archivio, testimonianze e momenti indimenticabili, si snoda un appassionante viaggio dagli anni ’60 ai 2000, tra debutti storici, grandi performance, colpi di scena e aneddoti dietro le quinte.

