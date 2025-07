RAI 1 * “FILMING ITALY SARDEGNA FESTIVAL” – 11/07 (24.00): «SPECIALE CON STAR INTERNAZIONALI E DEL CINEMA ITALIANO, LO SHOW DALLA SARDEGNA CON ANTEPRIME E PERFORMANCE MUSICALI LIVE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

15.48 - venerdì 11 luglio 2025

Andrà in onda martedì 15 luglio in seconda serata, alle 24.00, su Rai 1, lo speciale dedicato al Filming Italy Sardegna Festival, evento ideato e condotto da Tiziana Rocca che si è tenuto dal 18 al 28 giugno a Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari.

Tra film e anteprime assolute, tantissime le star internazionali che hanno calcato il palco della manifestazione: Heather Graham, Gia Coppola, Simon Baker, Fran Drescher, Jane Seymour, Sarah Michelle Gellar, Luke Wilson, Melissa Roxburgh, Joe Manganiello, Karen Pittman, Mischa Barton, Tati Gabrielle, Pom Klementieff, Nathalie Emmanuel, Shea Whigham, Andy Serkis, Alex Wolff, Ashley Greene, Darko Peric, Ezra Miller, Missi Pyle, solo per citarne alcuni.

E moltissimi anche gli ospiti in rappresentanza del cinema italiano: oltre alla madrina di questa edizione Martina Stella e alla presidente di giuria Micaela Ramazzotti, anche Franco Nero, Fabio Testi, Sergio Castellitto, Claudia Gerini, Maria Grazia Cucinotta, Marco Bocci, Rocío Muñoz Morales, Aurora Giovinazzo, Gabriele Mainetti, Giovanni Veronesi, Silvio Soldini, Pif, Gaia Girace, Irene Maiorino, Silvia D’Amico, Barbara Foria, Francesco Paolantoni, Paolo Conticini, Francesco Scianna, Giovanni Esposito, Nicolas Maupas, Rosalia Porcaro, Antonia Fotaras, Emanuele Propizio, Fabrizio Maria Cortese, Federico Moccia, Giampaolo Morelli, Massimiliano Bruno.

Tra le esibizioni live on stage, invece, ad incantare il pubblico le voci di Fausto Leali e Lola Ponce.

