RAI 1 * “FALCONE E BORSELLINO. IL FUOCO DELLA MEMORIA” – 18/07 (00.20) : «IL DOCUFILM SUI MAGISTRATI ANTIMAFIA NEL 33° ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI VIA D’AMELIO, L’OPERA UNIVERSITARIA PREMIATA A LIVELLO INTERNAZIONALE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

In occasione del 33° anniversario della strage di Via D’Amelio, sabato 19 luglio 2025 alle ore 00.20) su Rai1, Rai Documentari propone il docufilm “Falcone e Borsellino. Il fuoco della memoria”, per la regia di Ambrogio Crespi, promosso dal Dipartimento di Scienze Politiche (DEMS) dell’Università degli Studi di Palermo all’interno del progetto “Officina UNIPA per la Legalità e il contrasto alle mafie”.

Il documentario – scritto da Maria Gabriella Ricotta, Nino Blando, Luigi Sarullo e Ambrogio Crespi – propone un racconto corale della memoria civile legata alle figure dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, attraverso le testimonianze di familiari delle vittime, magistrati, giornalisti, docenti, investigatori e studenti universitari.

Tra i partecipanti: Fiammetta Borsellino, Piero Grasso, Giuseppe Di Lello, Carmelo Canale, accanto a numerosi studenti del Dipartimento di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali dell’Università di Palermo.

Le riprese sono state effettuate in luoghi altamente simbolici: Palermo, Capaci, Corleone, Marsala e Roma, tra cui il Senato della Repubblica, il No Mafia Memorial e il Parco di Villa Filippina.

Il docufilm ha ricevuto importanti riconoscimenti internazionali, tra cui il premio al Luleå International Film Festival, la selezione ufficiale al Palermo International Film Festival e al Cannes World Film Festival.

Un’opera che si inserisce nel più ampio percorso di promozione della cultura della legalità, al centro dell’impegno condiviso tra Rai e il mondo accademico.

