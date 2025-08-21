Popular tags: featured 20
Diretta video

TV - RADIO - WEB - PRESS

RAI 1 * “ERA ORA” – 22/08 (21.30) : «LA COMMEDIA ROMANTICA DI ALESSANDRO ARONADIO IN PRIMA VISIONE, EDOARDO LEO VIVE CONTINUI SALTI TEMPORALI CHE CAMBIERANNO LA SUA VITA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

17.53 - giovedì 21 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Una commedia romantica al centro della prima serata di Rai 1: venerdì 22 agosto, alle 21.30, in prima visione “Era ora” di Alessandro Aronadio.

Il tempo è il principale nemico di Dante (Edoardo Leo): è costantemente in ritardo, fa fatica a gestire i suoi impegni e a dare il giusto spazio ai suoi affetti più cari, in particolare alla sua fidanzata Alice (Barbara Ronchi).

Il destino lo mette alla prova: dopo aver festeggiato il suo quarantesimo compleanno, il mattino seguente si risveglia esattamente un anno dopo, e così avviene nei giorni successivi.

Questi continui sbalzi gli faranno capire come gestire al meglio il suo tempo e quali sono le cose che davvero contano nella sua vita.

Nel cast anche Mario Sgueglia, Francesca Cavallin, Andrea Purgatori, Massimo Wertmüller.

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)

TV - RADIO - WEB - PRESS

