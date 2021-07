RAI 1 * “ DREAMS ROAD “: « SABATO 17 LUGLIO EMERSON E VALERIA PORTERANNO I TELESPETTATORI IN VIAGGIO IN AUSTRALIA, ALLA SCOPERTA DEL REMOTO NORTHERN TERRITORY »

Continua il meraviglioso giro del mondo di “Dreams Road” e sabato 17 luglio alle 15 su Rai1, sarà la volta di Down Under, l’Australia. Emerson e Valeria porteranno i telespettatori in viaggio in Australia iniziando alla scoperta del remoto northern territory Australiano. Il viaggio inizierà nel cosiddetto ‘Top End’, avamposto nord dell’Australia. Prima tappa, lo spettacolare Parco Nazionale Kakadu, il più grande parco nazionale d’Australia tesoro dalla straordinaria bellezza naturale e dall’antico patrimonio culturale. Si proseguirà, poi, verso Darwin, avamposto nord del continente australiano e di seguito alla scoperta di altri due meravigliosi parchi nazionali, il Lichfield National Park e il Nitmiluk National Park. Un on the road nell’esuberante natura australiana, in un angolo di Australia dai panorami straordinari.