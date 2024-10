RAI 1 – “DON MATTEO 14″: «AL VIA LA NUOVA SERIE, GIOVEDÌ 17 OTTOBRE ORE 21.30»

17.35 - mercoledì 16 ottobre 2024

In prima visione da giovedì 17 ottobre, alle 21.30 su Rai 1, torna “Don Matteo”, una delle serie più amate e longeve della televisione italiana giunta alla quattordicesima stagione. Prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Riccardo Donna, Enrico Ianniello e Francesco Vicario, la serie tv in dieci serate parte – con Don Massimo (Raoul Bova), il maresciallo Nino Cecchini (Nino Frassica), Natalina (Nathalie Guetta), Pippo (Francesco Scali) e tanti nuovi personaggi – esattamente da dove li avevamo lasciati: un doppio matrimonio, quello tra la capitana Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta) e Marco Nardi (Maurizio Lastrico) e quello tra il maresciallo Cecchini ed Elisa Olivieri (Pamela Villoresi).

La cerimonia viene ostacolata da contrattempi, tra cui un caso che coinvolge la sorellastra di Don Massimo, Giulia Mezzanotte (Federica Sabatini). A complicare le cose arrivano, visto che la capitana Olivieri e il PM Nardi si trasferiscono a Roma, un nuovo capitano – Diego Martini (Eugenio Mastrandrea) – e una nuova PM – Vittoria Guidi (Gaia Messerklinger). E saranno scintille visto che i due hanno dei trascorsi.

Nuovo arrivo anche a casa Cecchini: Martina (Roberta Volponi), nipote di Nino e figlia del capitano Tommasi, è una teenager scontrosa, che non ha nulla a che fare con la bambina che ricordava il nonno. E, per completare il quadro dei nuovi personaggi, in canonica fa il suo ingresso Bartolomeo (Francesco Baffo), un bimbo con sindrome di Down pieno di insicurezze che frequenta le lezioni di catechismo di Don Massimo.

Le vicende di tutti loro si intrecceranno, tra vita quotidiana, momenti divertenti, indagini da svolgere, corse in motocicletta tra panorami mozzafiato e sentimenti da scoprire. Gli ingredienti che hanno reso “Don Matteo” la serie che il pubblico ama senza cedimenti fin dall’esordio nel gennaio del 2000.

