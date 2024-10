RAI 1 * “DOMENICA IN”: «OSPITI DI MARA VENIER IL 20 OTTOBRE, PIERO MARRAZZO -NINO D’ANGELO – PAOLO SORRENTINO – CLAUDIO GIOÈ»

11.51 - sabato 19 ottobre 2024

Domenica 20 ottobre, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 6^ puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier.

Tanti gli ospiti e le sorprese in studio. La puntata si aprirà con un talk sulla 4^ puntata di ‘Ballando con le Stelle’ con i concorrenti ballerini, I Cugini Di Campagna, Alan Friedman e Massimiliano Ossini ed i rispettivi maestri di ballo, Rebecca Gabrielli, Giada Lini e Veera Kinnunen; in qualità di opinionisti ci saranno Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Rossella Erra, Alessandra Mussolini e Roberto Alessi.

Il giornalista Piero Marrazzo, sarà protagonista di un’ampia intervista nella quale ripercorrerà la sua vicenda personale raccontata nel libro pubblicato in questi giorni dal titolo ‘Storia senza eroi’, nel quale sono presenti anche tre lettere inedite delle figlie Giulia, Diletta e Chiara.

Nino D’Angelo si racconterà tra carriera e vita privata oltre ad esibirsi con il brano “Bella”, dedicato alla città di Napoli. Il regista Paolo Sorrentino sarà in studio per presentare il suo ultimo film ‘Parthenope’, al cinema dal prossimo 24 ottobre. L’attore Claudio Gioè, interverrà per presentare la mini serie tv ‘Mike’, in onda su Rai1, lunedì 21 e martedì 22 ottobre, dedicata all’indimenticabile Mike Bongiorno, in occasione dei 100 anni dalla sua nascita.