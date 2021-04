RAI 1 – “ DOMENICA IN “ * L’11 APRILE: « BRIGNANO PROTAGONISTA DI UNA AMPIA INTERVISTA CON MARA VENIER E IN COLLEGAMENTO DA MILANO, FEDEZ »

La puntata di “Domenica In”, in onda l’11 aprile, alle 14.00 su Rai1 in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e condotta da Mara Venier, si aprirà con il consueto spazio dedicato alla Campagna di Vaccinazione e all’arrivo dei nuovi vaccini.

In studio, il Prof. Luca Richeldi, Direttore del Dipartimento di Pneumologia presso il Policlinico Gemelli di Roma e Rita Dalla Chiesa, in collegamento il Prof. Matteo Bassetti, Direttore della Clinica Malattie Infettive presso l’ospedale San Martino di Genova e Alessandro Sallusti, Direttore de ‘Il Giornale’;

Quindi, spazio a musica e intrattenimento, con Pupo che si racconterà tra carriera e vita privata per poi esibirsi con alcuni dei suoi successi insieme alla sua inseparabile chitarra, Enrico Brignano che sarà protagonista di una ampia intervista con Mara Venier oltre a regalare qualche aneddoto tratto dal suo one man show “Un’ora sola vi vorrei”, in onda su Rai2, Fedez in collegamento da Milano e Francesca Michielin in studio, ad esibirsi in una originale versione live del loro successo di Sanremo ‘Chiamami per nome’, classificatosi al 2° posto.

Infine Vincenzo De Lucia, bravissimo imitatore, con alcuni dei suoi personaggi.