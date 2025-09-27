RAI 1 * “DOMENICA IN” – 28/09 (14.00) : «BALLANDO CON LE STELLE DEBUTTA CON LA VENTESIMA EDIZIONE, FOCUS SUL CASO GARLASCO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

16.20 - sabato 27 settembre 2025

Nuovo appuntamento domenica 28 settembre, dalle 14.00 alle 17.10 su Rai1, con “Domenica In”, condotta da Mara Venier in compagnia di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma.

Spettacolo, attualità e cronaca i temi della puntata. Enrico Brignano sarà ospite in studio per presentare il suo nuovo show teatrale “I 7 Re di Roma”.

Si parlerà anche del primo appuntamento con la ventesima edizione di “Ballando con le Stelle”, per raccontare le emozioni del debutto con alcune delle star e dei volti noti del programma, tra cui Beppe Convertini, Andrea Delogu, Carolyn Smith, Simone Di Pasquale e Rossella Erra.

Teo Mammucari sarà protagonista del gioco telefonico della trasmissione, che coinvolgerà anche l’attrice Maria Chiara Giannetta, che da lunedì 29 settembre torna su Rai1 con la terza stagione della serie “Blanca”.

Per lo spazio dedicato all’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno condurranno un approfondimento sulle ultime notizie del caso Garlasco, con la presenza in studio del giudice Stefano Vitelli, degli avvocati di Alberto Stasi e Andrea Sempio, Antonio De Rensis e Massimo Lovati, della giornalista Rita Cavallaro e della criminologa Roberta Bruzzone, in collegamento da Rimini.

Insieme a Mara Venier ci saranno in studio anche i coniugi Mendico, per raccontare la storia di loro figlio Paolo, vittima di bullismo, che ha tragicamente deciso di togliersi la vita a soli 14 anni.

Infine, Enzo Miccio renderà omaggio alla straordinaria carriera di Claudia Cardinale, icona del cinema italiano recentemente scomparsa, con un racconto emozionante della sua vita e del suo percorso artistico.

