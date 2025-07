RAI 1 * “DOLCE VITA” – 18/07 (17.10) : «IL BOOM ECONOMICO ITALIANO DAL VENTENNIO ’50-’70, VIAGGIO TRA VIA VENETO E LE LOCALITÀ DEL GOLFO DI NAPOLI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.48 - venerdì 18 luglio 2025

Terzo appuntamento con “Dolce vita”, il programma condotto da Livio Beshir e Bianca Luna Santoro che racconta ed esplora gli anni d’oro del boom economico italiano: quelli del ventennio dai ’50 ai ’70, quando le grandi Star Hollywoodiane arrivavano nel nostro Paese attirate dalle vie e dai monumenti della capitale e si trasferivano d’estate nei luoghi di villeggiatura italiani famosi nel mondo.

Nella puntata in onda sabato 19 luglio alle 17.10 su Rai 1, il viaggio dei due conduttori prende il via dalle strade romane ancora oggi iconiche: Via Veneto per un nuovo incontro con Rino Barillari, “The King of Paparazzi”. Si parte poi alla volta del golfo di Napoli e delle sue rinomate località di villeggiatura: Positano e Capri, dove Bianca e Livio continuano il racconto degli anni d’oro della Dolce vita.

Il programma nasce da un’idea di Bianca Luna Santoro e Gianluigi Polisena ed è scritto da Dario di Gennaro mentre la regia è di Andrea Rovetta.

