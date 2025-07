RAI 1 * “DOLCE VITA” – 11/07 (17.10): «DAL BOOM ECONOMICO ITALIANO AGLI ANNI D’ORO DI HOLLYWOOD, UN VIAGGIO TRA ROMA E IL LAGO DI COMO ALLA SCOPERTA DEL VENTENNIO CHE HA CAMBIATO L’ITALIA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

12.24 - venerdì 11 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Secondo appuntamento con “Dolce vita”, il programma condotto da Livio Beshir e Bianca Luna Santoro, che racconta gli anni d’oro del boom economico italiano: il ventennio dai ’50 ai ’70, quando la speranza di stare meglio era accompagnata dalla motorizzazione delle masse – grazie ai modelli economici della Fiat – e dalle grandi star hollywoodiane che, attirate dal nostro bel Paese, si aggiravano nella capitale e nei luoghi di villeggiatura più rinomati.

Nella puntata in onda sabato 12 luglio alle 17.10 su Rai 1, il viaggio dei conduttori inizia a Roma: in via Veneto, dove Livio Beshir incontra nuovamente Rino Barillari, “The king of paparazzi”, e in via Margutta dove Bianca Luna Santoro sarà in compagnia del produttore cinematografico Andrea Iervolino.

Si parte, poi, alla volta del Lago di Como dove i due conduttori raccontano gli anni della Dolce vita attraverso le ville storiche e aristocratiche e i suggestivi borghi affacciati sull’acqua dove venivano in villeggiatura i divi americani.

Bianca Luna Santoro incontrerà di nuovo Francesca Fellini per raccontare il rapporto che suo zio Federico aveva con la moda, mostrando i tanti bozzetti del maestro di costumi e abiti dei suoi film.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)