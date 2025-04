RAI 1 * “DIRTY DANCING” – 30/4 (21.30): «DIRTY DANCING TORNA SULLO SCHERMO, IL CLASSICO DEL 1987 CON SWAYZE – GREY CHE CONTINUA A INCANTARE LE GENERAZIONI»

17.40 - martedì 29 aprile 2025

Mercoledì 30 aprile alle 21.30 su Rai 1, torna l’intramontabile “Dirty dancing – (Balli proibiti)”.

Nell’estate del 1963 la giovane Frances, detta Baby, va in vacanza coi genitori in un resort per famiglie dove non mancano le attività di animazione. La ragazza sceglie un corso di ballo e incontra Johnny Castle, istruttore di estrazione sociale molto inferiore alla sua, ma al cui fascino è difficile resistere. Il padre di Baby cercherà di ostacolare la loro relazione.

Storia e personaggi semplici e musiche orecchiabili per una formula azzeccata: Dirty Dancing è stato un successo planetario che, a oltre 35 anni dalla sua uscita, non smette di essere amato e guadagnare spettatori nelle nuove generazioni.

Pellicola del 1987, di Emile Ardolino, con Patrick Swayze e Jennifer Grey.

