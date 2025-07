RAI 1 * “CODICE: LA VITA È DIGITALE” – 24/07 (00.05) : «BITCOIN E BLOCKCHAIN DA NEMICI A ALLEATI DEGLI STATI, L’ESPERIMENTO DI EL SALVADOR E LA COMUNITÀ CRYPTO DI LUGANO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

10.36 - giovedì 24 luglio 2025

Il primo episodio di “Codice”, nel 2017, era dedicato alla blockchain, al bitcoin, a quello che poi si sarebbe chiamato Web 3.

Dopo 9 anni molti dei protagonisti sono milionari, il Presidente USA pensa di fare una riserva in Bitcoin e El Salvador ha adottato il Bitcoin come valuta legale.

Come è possibile che ciò che era nato per distruggere Stati e Banche Centrali ora sia adottato dagli Stati?

È dedicata ancora alle blockchain la nuova puntata di “Codice: la vita è digitale”, in onda venerdì 25 luglio alle 00.05 su Rai 1.

È forse l’incertezza a indurre le persone a investire in una tecnologia che si presenta come sicura? Ed è davvero così sicura?

“codice” è andato in Salvador, l’unico Stato ad aver legalizzato il Bitcoin, per vedere se l’esperimento pilota ha fallito o è stato un successo.

Poi tappa a Lugano, dove c’è un’importante comunità di criptoinvestitori.

Si parlerà di un esperimento di Web3 in Asia insieme ad alcuni protagonisti italiani.

A commentare in studio i temi della puntata, un ospite dal mondo della finanza: Francesco Micheli, che ha sempre fatto investimenti d’avanguardia, ad alto impatto sociale, che spiega perché in bitcoin non investirà mai.

