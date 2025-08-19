RAI 1 * “CODICE: LA VITA È DIGITALE” – 20/08 (23.50): «I.A RIVOLUZIONA LA MEDICINA E RENDE POSSIBILI I MIRACOLI, DALLE PARALISI SCONFITTE AI TUMORI CHE SCOMPAIONO GRAZIE ALLA TECNOLOGIA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

13.48 - martedì 19 agosto 2025

“Health tech”, tre casi che pochi anni fa sarebbero stati definiti “miracoli”: paraplegici che si alzano e camminano, tumori con metastasi che scompaiono, malattie genetiche cancellate dal Dna.

L’AI è alla base di questi successi medici, i cui protagonisti saranno ospiti della puntata di “Codice: la vita è digitale”, in onda mercoledì 20 agosto alle 23.50 su Rai 1.

Si vedrà anche come le piattaforme stanno cambiando il servizio del 118, rendendo opportuni interventi tempestivi per ictus e infarti.

Barbara Carfagna parlerà poi di medicina narrativa, longevità e menopausa con Cristina Tomasi, medico e influencer.

E ancora, diagnostica precoce, idrocolonterapia, medicina predittiva e impiego dell’AI nella conservazione e trasporto degli organi da trapiantare.

La medicina è il settore in cui l’AI sta veramente lavorando per il bene dell’umanità, stravolgendo i paradigmi e rendendo possibile quello che era impossibile fino a ieri.

