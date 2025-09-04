RAI 1 * “”CODICE: LA VITA È DIGITALE”” – 05/09 (23.35) : «L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE ACCELERA LE RICOSTRUZIONI POST-CONFLITTO, DALLA RINASCITA DEGLI SMART VILLAGE IN KARABAKH ALLE SIMULAZIONI PER NUOVI PROGETTI ARCHITETTONICI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.48 - giovedì 4 settembre 2025

“Ricostruzioni” è il titolo dell’ultima delle 12 puntate dell’edizione 2025 di “Codice: la vita è digitale”, in onda venerdì 5 settembre, alle 23.35 su Rai 1.

Mai così velocity si distruisce, tra guerre e cambianti climatici, e mai così rapidamente si ricostruisce grazie a un nuovo potere, questo dell’Agentic AI, l’intelligenza artificiale che accelera la ricostruzioni di intere regioni.

Si parlerà della ricostruzioni del Karabakh, una regione, grande come il Libano e la Campania, devastata da trent’anni di guerra tra Armenia e Azerbaigian.

“Codice” è andato a visitare gli Smart Village disegnati e costruiti rapidamente con l’AI dal governo azero, testimoniando la rinascita delle città da zero e lo sminamento di 1 milione 500.000 ordigni.

Quindi in Indonesia: a che punto è lo spostamento della Capitale Jakarta nel Borneo?

E ancora: la ricostruzioni della parte antica di Riyadh ad opera dello studio di architettura italiano Schiattarella; il nuovo giornalismo collettivo che si serve delle simulazioni, un progetto per l’Iran raccontato da un imprenditore costretto ad emigrare dopo la caduta dello Scià.

Quindi un’intervista a Carlo Ratti sulla nuova Era dell’architettura: con il calo demografico invece di costruire nuovi edifici si pensa a restaurare e riadattare i vecchi alla nuova società.

Infine: Ucraina, Gaza: come si ricostruirà e chi lo farà?

Le simulazioni, grazie alla tecnologia e all’AI, sono alla base delle ricostruzioni in tutti i campi, anche nell’Arte.

“Codice: la vita è digitale” è un programma di Barbara Carfagna. Regia di Fabio Calabrò.

