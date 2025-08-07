RAI 1 * “CODICE” – 07/08 (23.55) : «I ROBOT DIVENTANO AGENTI ECONOMICI AUTONOMI CON PORTAFOGLI DIGITALI, LE FRONTIERE DELLA ROBOTICA VERSO TRANSAZIONI FINANZIARIE E INTERAZIONI EMPATICHE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

13.02 - giovedì 7 agosto 2025

La robotica si fonde con l’AI.

Il risultato sono degli agenti artificiali che accompagnano le azioni quotidiane e finanziarie sia in forma umanoide che in altre forme ispirate alla natura (robot koala, robot libellula…).

A “Codice”, in onda venerdì 8 agosto alle 23.55 su Rai 1, le frontiere della robotica si spingono verso la finanza, come spiega il filosofo Cosimo Accoto.

I robot sono macchine oggi in grado di agire con vari livelli di autonomia, sia pure ancora con qualche difficoltà e complessità.

Le stiamo cioè costruendo perché da semplici strumenti si trasformino in agenti in grado di osservare la realtà, processare le informazioni, muoversi in ambienti di lavoro o usare il linguaggio naturale per comunicare.

Il salto successivo che nei laboratori ingegneristici si sta immaginando e progettando è quello di farli diventare anche dei veri e propri agenti economici, protagonisti cioè di scambi commerciali, transazioni di acquisto e vendita.

Possono essere nella forma digitale di agenti computazionali disincarnati che vivono solo nei computer e nelle reti, oppure di robot materiali incorporati, oltre ad abitare uffici e case.

La loro caratteristica è quella di essere dotati di un portafoglio finanziario e di poter gestire in autonomia denaro elettronico per i loro servizi.

Nella puntata, anche gli studi sul robot empatico che interagisce con le emozioni umane e sul robot avatar studiato da Hiroshi Ishiguro in Giappone.

