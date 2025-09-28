RAI 1 * “CINQUE MINUTI” – 29/09 (20.00) : «TORNA L’APPUNTAMENTO QUOTIDIANO CON L’ATTUALITÀ ITALIANA, FOCUS SU POLITICA E CRONACA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

12.01 - domenica 28 settembre 2025
(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Torna l’appuntamento quotidiano con Bruno Vespa per raccontare l’Italia e il mondo, giorno per giorno in “Cinque minuti”.
Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, sarà ospite della prima puntata, in onda su Rai 1 lunedì 29 settembre, dopo il Tg1 delle 20.00.
Categoria news:TV - RADIO - WEB - PRESS