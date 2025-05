RAI 1 * “CIAO MASCHIO” – 3/5 (24.00): «AMORE COME LIMITE: ESPLORAZIONI E SOGNI IN UNA RELAZIONE, CON GASSMANN-LANZETTA-SUSINNA»

10.02 - venerdì 2 maggio 2025

Gli ospiti della quarta puntata di “Ciao Maschio”, in onda sabato 3 maggio alle ore 24.00 su Rai 1, saranno il cantante ed attore Leo Gassmann, l’attore Peppe Lanzetta e il modello ed attore Simone Susinna.

Partendo da una frase del filosofo Umberto Galimberti, la padrona di casa, Nunzia De Girolamo, chiederà ai suoi ospiti se a loro è mai capitato di vivere l’amore come un limite e cosa succede in una relazione quando uno dei due sogna più in grande dell’altro.

La discussione del tema comune sarà preceduta da brevi interviste face to face che Nunzia farà con ognuno degli ospiti.

Anche per questa puntata non mancherà il contributo del dottor Giovanni Angiolini, della drag queen Maruska Starr e della new entry Francesco Procopio.

A chiudere la puntata sarà il nuovo singolo di Leo Gassmann ‘’E poi sei arrivata tu’’.

Il pubblico a casa sarà chiamato, utilizzando l’hashtag #ciaomaschio, a dire la propria sui social, sia sul tema di puntata sia sugli aneddoti e racconti appena ascoltati.

