RAI 1 * “CIAO MASCHIO” – 27/09 (17.10) : «SECONDA PUNTATA SULLA TEMATICA DEL TRADIMENTO, LE SWINGERESSE ACCOMPAGNANO IN MUSICA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

Nuovo appuntamento con Nunzia De Girolamo e “Ciao Maschio”, sabato 27 settembre alle 17.10 su Rai 1.
Ospiti della seconda puntata del programma che ha debuttato in questa nuova collocazione oraria, Jerry Calà, Massimiliano Rosolino e Giovanni Scifoni.
Al centro del racconto, come sempre, temi e sentimenti declinati al maschile: in questa puntata, il tradimento.
Alle Swingeresse è affidato il compito di sottolineare in musica il racconto dei tre maschi protagonisti.
Non mancheranno, inoltre, le incursioni surreali e divertenti di Edoardo Tavassi, una delle novità di questa nuova edizione.
In chiusura di programma, come di consueto, spazio ad un giovane talento: in questa puntata, sul palco di “Ciao Maschio” si esibirà il cantautore napoletano Mirodimare.
