RAI 1 * “CIAO MASCHIO” – 10/5 (00.00): «AMORE ETERNO: REALTÀ O SOLO PAROLE? OSPITI DE GIROLAMO – CUCINELLI – SCANU – TAVASSI»

La quinta puntata della nuova edizione di “Ciao Maschio”, in onda sabato 10 maggio a mezzanotte su Rai 1, sarà dedicata all’amore eterno: realtà o solo parole?

Ospiti di Nunzia De Girolamo saranno l’imprenditore Brunello Cucinelli, il cantautore Valerio Scanu e il personaggio social e televisivo Edoardo Tavassi.

Partendo da una frase del filosofo e sociologo Bauman, secondo il quale ‘’le relazioni moderne sono fragili, instabili e precarie’’, gli ospiti cercheranno di spiegare se il concetto di “per sempre” nell’amore ha perso valore o si è semplicemente evoluto e se i valori sono cambiati.

La discussione sarà preceduta da brevi interviste face to face che la conduttrice farà con ognuno degli ospiti.

Anche in questa puntata non mancherà il contributo del dottor Giovanni Angiolini, della drag queen Maruska Starr e della new entry Francesco Procopio.

Novità di quest’anno, le esibizioni artistiche di personaggi provenienti dalla strada o dal mondo dei social.

In questo quinto appuntamento, il palco di “Ciao Maschio” sarà calcato dal gruppo musicale Anonima Armonisti.

Il pubblico a casa sarà chiamato, utilizzando l’hashtag #ciaomaschio, a dire la propria sui social, sia sul tema di puntata sia sugli aneddoti raccontati.

