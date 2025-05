RAI 1 * “CHECK-UP” – 11/5 (09.15): «SALUTE RESPIRATORIA E BENESSERE DELLA PELLE, CON RAVEGNINI – BRACALE- GUERRIERO- CRUCITTI- CUTRERA- DONATI- GIANNINI»

11.00 - sabato 10 maggio 2025

Nella prossima puntata di “Check-up”, lo storico programma di informazione medica della Rai condotto da Luana Ravegnini, in onda domenica 11 maggio alle 9.15 su Rai 1, si parlerà di respiro e della salute dei polmoni, dell’equilibrio della pelle, del buon funzionamento del naso e del benessere emotivo.

L’alimentazione gioca un ruolo chiave nel sostenere la funzionalità respiratoria e nella prevenzione di disturbi polmonari. Una dieta bilanciata può migliorare la capacità respiratoria e rafforzare le difese contro le malattie croniche. Ad approfondire questo legame sarà la Prof.ssa Renata Bracale, docente di Nutrizione all’Università del Molise.

Respirare non è un’esclusiva dei polmoni: anche la pelle, l’organo più esteso, è coinvolta in un costante scambio con l’ambiente. Come avviene questa “respirazione cutanea” e cosa si può fare per favorirla? Lo spiega la prof.ssa Cristina Guerriero, Dirigente medico della Fondazione Policlinico Gemelli di Roma e docente di Scienze Cosmetologiche all’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Con l’aiuto della grafica 3D, il prof. Pierfilippo Crucitti, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Toracica presso la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma, illustrerà poi l’aspetto e le caratteristiche del tumore al polmone, una delle patologie più serie legate all’apparato respiratorio.

Nella prima infanzia, i problemi respiratori sono tra le principali preoccupazioni dei genitori, soprattutto per la difficoltà nel riconoscere e gestire i sintomi. A fare chiarezza su questo tema sarà il prof. Renato Cutrera, Responsabile del reparto di Pneumologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Il naso ha un ruolo fondamentale nella respirazione, ma spesso viene trascurato finché non sorgono problemi. La dott.ssa Fiorella Donati, specialista in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica, parlerà delle principali funzioni del naso e delle cause più comuni che possono ostacolare una corretta respirazione nasale.

A chiudere la puntata sarà la prof.ssa Annamaria Giannini, professoressa di Psicologia Generale alla Sapienza Università di Roma, che condurrà i telespettatori alla scoperta dei benefici psicofisici che una respirazione consapevole può portare all’equilibrio mentale e al benessere del corpo.

Appuntamento domenica 11 maggio, alle 9.15 su Rai1, su RaiPlay e, in podcast, su RaiPlay Sound.

