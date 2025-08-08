RAI 1 * “CHECK-UP” – 08/08 (9.15) : «I SINTOMI SILENZIOSI DEL CORPO CHE ANTICIPANO PATOLOGIE NASCOSTE, DALL’ANEURISMA DELL’AORTA ADDOMINALE ALL’ESOFAGITE EOSINOFILA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

12.12 - venerdì 8 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nuovo appuntamento con “Check-Up”, lo storico programma di informazione medica condotto da Luana Ravegnini, domenica 10 agosto alle 9.15 su Rai 1.

In questa puntata si imparerà a riconoscere quei sintomi silenziosi che possono anticipare disfunzioni, patologie o stati di malessere più profondi. Sintomi che il nostro corpo manifesta con segnali lievi, intermittenti e spesso sottovalutati, come una stanchezza che non passa, un formicolio ricorrente, una tensione che si ripete.

La dottoressa Sara Farnetti, specialista in medicina interna e nutrizione clinica, spiegherà quando disturbi comuni -come gonfiore, emicrania o irritabilità- possono essere il segnale di intolleranze, sensibilità o squilibri nascosti.

Con il professor Cesare Faldini, ordinario di Ortopedia e Traumatologia all’Università di Bologna, verrà analizzato il legame tra postura e dolori muscolari: dalle cervicalgie alla lombalgia, fino agli effetti di una cattiva postura sulla colonna vertebrale.

Al centro della puntata anche una patologia asintomatica, ma potenzialmente letale: l’aneurisma dell’aorta addominale. Il professor Nicola Mangialardi, esperto di chirurgia vascolare presso la Fondazione San Camillo Forlanini di Roma, illustrerà fattori di rischio, i sintomi da monitorare e le tecniche mininvasive oggi disponibili per il trattamento.

Con il professor Piero Barbanti, neurologo dell’Università Ircss San Raffaele di Roma, si rifletterà, invece, sull’importanza di parestesie e crampi ricorrenti, sintomi apparentemente banali che possono nascondere disturbi più complessi del sistema nervoso periferico.

A seguire, con il professor Silvio Danese, direttore di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Irccs San Raffaele Di Milano, si parlerà di esofagite eosinofila: una patologia infiammatoria cronica dell’esofago, ancora poco conosciuta ma in rapida crescita nella popolazione italiana.

Con il professor Giampaolo Perna, professore di Psichiatria all’Humanitas University di Milano, ci sarà poi un focus sulla salute emotiva e sull’importanza di non trascurare segnali come ansia, stanchezza mentale e irritabilità.

Infine, il professor Giovanni Scapagnini, ordinario di Nutrizione Clinica presso l’Università degli Studi del Molise, illustrerà i biomarcatori e gli esami ematochimici che possono aiutarci a monitorare lo stato infiammatorio del nostro corpo, intercettando segnali biochimici di stress o invecchiamento precoce.

La puntata sarà disponibile su RaiPlay e, in podcast, su RaiPlay Sound.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)