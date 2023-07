RAI 1 * “CAMPER”: « IN VIAGGIO IN ALTO ADIGE ALLA SCOPERTA DI VIPITENO – CASTELROTTO – CHIUSA – EGNA – BOLZANO (17/7 – 12.25) »

11.52 - sabato 15 luglio 2023

Dal 17 al 21 luglio la famiglia di “Camper”, in onda alle 12.25 su Rai 1, si sposterà nella provincia autonoma di Bolzano per scoprire tutte le meraviglie che l’Alto Adige offre. Monica Caradonna proverà alcune delle specialità gastronomiche locali, come il rinomato speck, le mele, le fragole, i frutti di bosco e i tipici prodotti caseari. Maria Onori e Valentina Caruso andranno alla scoperta della Chiesa dei Francescani di Bolzano, della Mansio Sebatum in Val Pusteria e di tante altre perle artistiche e archeologiche altoatesine. Elisa Silvestrin, lontana dalle spiagge marine, si recherà in alcune delle mete montane e lacustri preferite dai turisti per le loro vacanze. Sarà, fra gli altri, al Lago di Anterselva, al Lago di Caldaro e a Plan de Corones.

Francesco Gasparri si avventurerà per i sentieri più suggestivi e adrenalinici del territorio, tra questi il Sentiero Gola Plima, la Ferrata Cir e il Sentiero della Roggia di Marlengo. Lorenzo Branchetti continuerà il suo tour alla scoperta di Vipiteno, Castelrotto, Chiusa, Egna e del centro storico di Bolzano. Non mancheranno Fabrizio Nonis e Annalisa Baldi con i loro consigli su barbecue perfetti e su sagre e feste di paese. In studio, come sempre, ci sarà Marcello Masi che, con il team di esperti di “Camper”, si occuperà di food, raccomandazioni mediche, musica e consigli per le vacanze in compagnia dei nostri amati amici a quattro zampe. Insieme a lui ci saranno tanti ospiti: tra questi anche il comico Maurizio Battista.