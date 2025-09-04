RAI 1 * “CAMILLERI 100” – 06/09 (21.30) : «DOCUMENTARIO CELEBRA IL CENTENARIO DI ANDREA CAMILLERI, VIAGGIO NELL’OPERA DEL GRANDE NARRATORE SICILIANO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

17.59 - giovedì 4 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Un viaggio intimo e avvincente nella vita e nell’opera di Andrea Camilleri, uno dei più grandi narratori italiani, in occasione del centenario della sua nascita: è “Camilleri 100”, prodotto da Rai Documentari e Quoiat Films con il contributo di Rai Teche, per la regia di Francesco Zippel, in onda sabato 6 settembre alle 21.30 su Rai 1 e presentato al Teatro greco di Taormina il 5 settembre.

Il documentario, attraverso immagini d’archivio, testimonianze e interviste, racconta l’uomo dietro il mito: il suo amore per la Sicilia, la passione per la scrittura, l’esperienza in Rai e il legame con il teatro.

Dalla creazione del celebre personaggio del commissario Montalbano all’invenzione di una lingua unika, il documentario esplora il mondo di un autore che ha saputo innovare il genere giallo con ironia e profondità.

Un ritratto che si chiude con uno sguardo sull’eredità di Camilleri, il cui racconto continua a vivere nelle pagine dei suoi libri e nel cuore dei suoi lettori.

Tra le testimonianze raccolte, anche quelle di Giancarlo De Cataldo, Maurizio De Giovanni, Fiorello, Fabrizio Gifuni, Michele Riondino, Luca Zingareti e tanti altri.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)