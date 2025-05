RAI 1 * “BUONGIORNO BENESSERE” – 3/5 (10.10): «CONSIGLI PER LA SALUTE E IL BENESSERE, CON BASSETTI – RASIO – PALUDETTI – CERZA – DI GIACOMO – D’AMATO – DONATI»

12.20 - sabato 3 maggio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Buongiorno benessere” torna sabato 3 maggio alle ore 10.10 su Rai 1.

In questa nuova puntata, insieme a Vira Carbone ci saranno medici e specialisti che offriranno tutti i consigli per prendersi cura della propria salute.

In apertura di puntata Matteo Bassetti, Direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, farà il punto sulle malattie infettive e sull’attualità sanitaria.

A seguire, Debora Rasio, nutrizionista e ricercatrice all’ Università La Sapienza di Roma, parlerà di orari dei pasti in rapporto al dimagrimento.

A seguire Gaetano Paludetti, Ordinario di Otorinolaringoiatria all’Università Cattolica di Roma, affronterà il tema degli sbalzi di temperatura e del mal di gola.

Spazio poi ai dolori cervicali, con Fabio Cerza, Direttore del reparto di Ortopedia dell’Ospedale dei Castelli di Roma.

Il colpo della strega sarà al centro dell’intervento di Giovanni Di Giacomo, docente di Fisioterapia Applicata allo Sport all’Università di Siena, mentre Giuseppe D’Amato, odontoiatra del Policlinico Agostino Gemelli di Roma, parlerà di ascessi dentali e delle emergenze più comuni da non sottovalutare.

Per chi si vuole preparare alla bella stagione, infine, i consigli per la cura del viso e del corpo, con Fiorella Donati, specialista in chirurgia plastica, estetica e ricostruttiva.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)