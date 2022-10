RAI 1 – “ BALLANDO CON LE STELLE “ * PUNTATA DEL 22 OTTOBRE 2022, « TREDICI VIP EMOZIONATI E AGGUERRITISSIMI IN COPPIA CON I MIGLIORI MAESTRI DI BALLO » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

10.09 - domenica 23 ottobre 2022

Ballando con le Stelle.St 2022 – Puntata del 22/10/2022. Tredici Vip emozionati e agguerritissimi in coppia con i migliori maestri di ballo, star della danza, una band pronta a trasformare dal vivo qualsiasi brano, in un momento di puro spettacolo. Ospiti celebri, prove a sorpresa, una giuria inflessibile attenta a ogni dettaglio, abiti dal gusto glamour e una scenografia dai toni caldi e avvolgenti. Tutti gli ingredienti giusti per vivere insieme la magia del ballo di coppia.

