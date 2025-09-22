RAI 1 * “BALENE” – 22/09 (21.00) : «DEBUTTO VINCENTE CON 2,8 MILIONI DI TELESPETTATORI, LA FICTION CONQUISTA IL 19,4% DI SHARE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

Popular tags:
RAI 1 * "BALENE" – 22/09 (21.00) : «DEBUTTO VINCENTE CON 2,8 MILIONI DI TELESPETTATORI, LA FICTION CONQUISTA IL 19,4% DI SHARE»

14.10 - lunedì 22 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
“La prima puntata di Balene vince il prime time di ieri, registrando una media di 2.8 milioni telespettatori e il 19,4% di share.

Un risultato che conferma la forza di una storia profonda e sorprendente che parla della possibilità – per chi ha superato i sessant’anni – di ricominciare a vivere, amare e scegliere”. Così la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati commenta il debutto e il successo della nuova serie andata in onda ieri sera su Rai 1.

“Un sentito ringraziamento – aggiunge Ammirati – va a tutta la squadra: al team di Rai Fiction, alla produzione Fastfilm, alla regia di Alessandro Casale e allo strepitoso cast, capitanato da Veronica Pivetti e Carla Signoris, che hanno dato anima e corpo a due personaggi indimenticabili.

‘Balene’ è la prima serie originale che apre la stagione e questo debutto ci incoraggia a guardare con entusiasmo al prosieguo, certi di continuare a emozionare, sorprendere e far riflettere un pubblico sempre più partecipe e affezionato”.

