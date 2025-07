RAI 1 * “AZZURRO – STORIE DI MARE” – 25/07 (17.55) : «LA QUARTA PUNTATA TRA SPIRITUALITÀ E STORIA DAL VATICANO ALLE COSTE DEL LAZIO, VIAGGIO DA ROMA A CIVITAVECCHIA E LADISPOLI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

14.01 - venerdì 25 luglio 2025

La quarta puntata di “Azzurro – Storie di Mare” sarà un viaggio tra spiritualità, storia e bellezza, dal cuore del Vaticano e della Città Eterna fino alle affascinanti coste del Lazio.

Sabato 26 luglio dalle 17.55 su Rai 1, Beppe Convertini partirà da Roma, lungo via della Conciliazione, per assistere all’Infiorata di San Pietro, in cui migliaia di petali compongono immagini sacre, creando un’atmosfera solenne e festosa.

Con il conduttore ci sarà l’Arcivescovo Vincenzo Paglia, insieme attraverseranno la Porta Santa del Giubileo.

Successivamente, a bordo dei gommoni della Polizia di Stato, Beppe Convertini navigherà lungo il Tevere, ammirando da una prospettiva inedita alcuni dei monumenti più celebri della Capitale.

Saranno gli agenti della Sezione Fluviale a raccontare il proprio lavoro quotidiano, indispensabile per garantire la sicurezza sui fiumi e i mari italiani.

Il conduttore poi si sposterà a Civitavecchia per visitare il Forte Michelangelo, prestigiosa opera progettata da Bramante e completata da Michelangelo Buonarroti.

Scoprirà anche il porto storico della città, fin dall’epoca etrusca punto strategico di commerci e navigazioni nel Mediterraneo.

La puntata prosegue sulla costa laziale a Ladispoli, dove Beppe Convertini trascorrerà una giornata insieme a una famiglia di pescatori locali e poi con i giovani del circolo velico.

Infine, la visita al Castello Odescalchi, antica fortezza affacciata sul mare, conclude la puntata.

