RAI 1 * “AZZURRO – STORIE DI MARE” – 23/08 (17.55) : «LA BASILICATA PROTAGONISTA TRA NATURA INCONTAMINATA E TRADIZIONI, DAL LAGO SIRINO DI NEMOLI ALLE FESTE POPOLARI LOCALI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

Alla scoperta di un territorio ricco di fascino naturale, spiritualità e tradizioni autentiche.
Sabato 23 agosto alle 17.55 su Rai 1 “Azzurro – Storie di Mare”, si trasferirà in Basilicata.
Beppe Convertini visiterà un territorio ricco di fascino naturale, spiritualità e tradizioni autentiche.
Partirà dal Lago Sirino di Nemoli, suggestivo specchio d’acqua immerso in un paesaggio mozzafiato, incastonato tra montagne ricche di boschi.
Lungo sentieri panoramici incontrerà pescatori locali che racconteranno la loro passione e il profondo legame con questo luogo incontaminato, un’oasi di pace per ritrovare una connessione con la natura.
A Nemoli vivrà l’atmosfera delle vivaci feste tradizionali, tra musica, colori e sapori genuini.
Sarà l’occasione per ascoltare le storie custodite dagli abitanti, orgogliosi depositari della memoria e delle tradizioni della loro comunità.
