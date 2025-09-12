RAI 1 * “AZZURRO – STORIE DI MARE” – 13/09 (17.55) : «SCOPERTA DELLA COSTA LIGURE ATTRAVERSO TRADIZIONI MARINARE, VIAGGIO TRA BORGHI E GASTRONOMIA TIPICA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

12.24 - venerdì 12 settembre 2025

Un viaggio suggestivo lungo la costa ligure, alla scoperta di tradizioni marinare, gastronomiche e culturali uniche, nella puntata di “Azzurro – Storie di mare”, in onda sabato 13 settembre alle 17.55 su Rai 1.

Si parte da Camogli, borgo marinaro celebre per le sue pittoresche case colorate affacciate sul mare: dalla visita del Museo Marinaro, custode di preziosi reperti e testimonianze della gloriosa storia navale ligure, alla scoperta dell’antica tradizione della Tonnarella, tecnica di pesca sostenibile ancora praticata dai pescatori locali, alla celebre Sagra del Pesce, evento popolare che anima il lungomare con enormi padelle colme di fritture di pesce, simbolo di convivialità e autentiche tradizioni.

Si arriva poi nella suggestiva baia di San Fruttuoso, raggiungibile soltanto via mare o attraverso panoramici sentieri, con l’Abbazia Medievale, incastonata tra mare e boschi mediterranei e il famoso Cristo degli Abissi, statua sommersa meta di subacquei da tutto il mondo, simbolo di protezione spirituale per pescatori e naviganti.

A Recco, città rinomata per la sua famosa Focaccia IGP, verranno esplorati gli storici forni locali, dove da generazioni si tramanda l’arte della sua preparazione e verrà raccontata la storia e la profonda devozione per la Festa della Madonna del Suffragio, uno degli eventi religiosi e popolari più sentiti della Liguria, caratterizzato da rituali suggestivi e spettacolari fuochi d’artificio.

Infine, si vivrà un’esperienza autentica incontrando i pescatori locali che caleranno le reti in mare al tramonto per recuperarle alle prime luci dell’alba.

In cucina invece degustazione di specialità marinare tradizionali come il cappon magro, le trofie al pesto, e le acciughe ripiene, piatti tipici che racchiudono l’essenza gastronomica ligure.

Un viaggio emozionante tra cultura, spiritualità e tradizioni artigianali, per cogliere l’anima autentica della Liguria.

