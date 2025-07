RAI 1 * “AZZURRO – STORIE DI MARE” – 11/07 (17.55): «LA RISERVA MARINA DI CAPO RIZZUTO E IL BORGO DI LE CASTELLA PROTAGONISTI, TRA FONDALI TRASPARENTI E IL CASTELLO ARAGONESE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

12.36 - venerdì 11 luglio 2025

Ambienti incontaminati e un antico borgo in Calabria a “Azzurro – Storie di Mare”, il programma condotto da Beppe Convertini che racconta l’Italia attraverso il mare, esplorando coste, borghi marinari, mestieri antichi, tradizioni popolari e paesaggi suggestivi.

Sabato 12 luglio alle 17.55 su Rai 1, le telecamere saranno in Calabria per esplorare la Riserva Marina di Capo Rizzuto, con i suoi fondali trasparenti, habitat perfetto per immersioni e snorkeling.

Beppe Convertini visiterà le spiagge rosse di sabbia vulcanica e ascolterà i racconti dei pescatori locali.

A Le Castella ammirerà il Castello Aragonese, simbolo incastonato tra mare e cielo, raggiungibile solo attraverso un istmo.

Il programma documenterà la vita quotidiana del borgo e i sapori autentici della cucina crotonese, in un viaggio tra storia e identità mediterranea.

