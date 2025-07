RAI 1 * “ASSAPORANDO PARIGI” – 28/07 (21.30) : «DUE FILM ROMANTICI IN PRIMA VISIONE ASSOLUTA AMBIENTATI NELLA CAPITALE FRANCESE, STORIE D’AMORE TRA GASTRONOMIA E MATRIMONI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.36 - lunedì 28 luglio 2025

Amore, commedia e alta gastronomia in prima visione assoluta su Rai 1: martedì 29 luglio, in prima serata (21:30), con “Assaporando Parigi”.

Dopo una forte delusione per una mancata promozione, Ella pianta gli Stati Uniti e il suo lavoro di supermanager per una catena di fast food e se ne va a Parigi, in cerca delle emozioni che aveva provato qualche anno prima, in un suo viaggio da ragazzina.

Nella Ville Lumière s’imbatterà in due uomini, diversi fra loro, ma entrambi affascinanti, uniti dall’interesse per il cibo e i formaggi francesi. Una città magica, personaggi brillanti, atmosfera ed emozioni.

A seguire un’altra storia romantica ambientata nella capitale francese: “Sognando Parigi”. Victoria, una wedding planner, si prende una pausa per organizzare a Parigi il matrimonio della sua migliore amica. Purtroppo, tra gli invitati c’è anche il suo ex, ma nella capitale francese vive anche Jacques, un suo vecchio amico di penna con cui si scriveva da bambina.

“Assaporando Parigi” (Savoring Paris, USA 2024) di Clare Niederpruem, con Bethany Joy Lenz, Stanley Weber, Ben Wiggins

“Sognando Parigi”, (Her pen pal, USA 2021) di Clare Niederpruem, con Mallory Jansen, Joshua Sasse, Lachlan Nieboer, Jayne Wisener, Gregory Haney, Amy Louise Pemberton.

